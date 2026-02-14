Чернева: Гренландия направи евроинтеграцията да е като избор и на крайнодесните

Интервю
събота 14 февруари 2026 10:54
събота, 14 февруари 2026, 10:54
Весела Чернева
СНИМКА: Марта Младенова
Размер на шрифта
Комисарят по отбрана на ЕС Андриус Кубилиус вчера съобщи, че има план за до 100 000 експедиционни сили, които да могат да заменят американските сили на НАТО в Европа. Германия официално поиска разтваряне на френския ядрен чадър и на други страни. Изобщо, все повече се говори за европейско НАТО 3.0, което някой ден може да е под европейско командване.
Това обясни в интервю пред БНР Весела Чернева, зам.-директор на Европейския съвет по външна политика.
В предаването "Събота 150" тя коментира Мюнхенската конференция за сигурност във време на трансатлантически отношения. "В унищожение" и на прав път ли тръгна ЕС в усилията към стратегическа автономия? Ще го промени ли "новата десница"?
"Усещането на конференцията в Мюнхен е с чувство на облекчение, че няма да има "голяма бомба", която да се хвърли, както миналата година от Джей Ди Ванс. Очаква се речта на Марко Рубио за американската външна политика и приоритетите. Американската делегация тук е с много по-умиротворителен тон", сподели Чернева в интервюто от Мюнхен.
"За европейците, според мен, основните послания са като европейска твърдост. Германският канцлер откри вчера конференцията и снощи речта на Макрон беше, че Европа трябва да бъде уважавана. Европа има още какво да прави, но и много е направила. И що се отнася до европейската сигурност, няма да се оставят да бъдат насилвани, в смисъл - третирани като слабаци, а напротив, излъчва се едно силно послание за голям фокус върху европейската отбрана и това е в речите на всички европейски лидери", посочи Весела Чернева.
И допълни:
"Според мен, съдейки по стратегическите документите, които американската администрация произведе в последните месеци и по действията и изказванията на Рубио, по-скоро ще чуем една реч в стила на класическите трансатлантически речи. На всички е ясно, че настроението от двете страни на Атлантика далеч не е топло. Очаквам посланията на Рубио да са в посока, че НАТО е общо усилие".
Чернева посочи, че срещата в четвъртък в Брюксел "беше първа такаваи никой не е очаквал да има някакъв страшен пробив":
"Но фактът, че темата за конкурентоспособността е обект за дискусия, е този знак, който се търсеше. Ще се стартира процес и ЕК ще вземе мерки за намаляване на бюрократичната тежест за вътрешния пазар. Марио Драги казва, че ако премахнем пречките вътре в ЕС, ЕС може да компенсира всички мита, които му се налагат отвън. И това беше едва началото".
Относно преструктуриране на тандемите в Европа – от Германия - Франция в Германия - Италия, зам.-директорът на Европейския съвет по външна политика коментира:
"Този паралелизъм между Италия и Германия е интересен и виждаме висока степен на координация между тях. Мерц и Мелони са консервативни лидери. Мелони с по-различен бекграунд, но за изборите във Франция догодина, където можем да видим промяна в консервативна посока, този тандем е началото, може би на опитомяването на крайната десница в Европа, около темите за отбрана и конкурентоспособност. Въпреки речта на Джей Ди Ванс в Мюнхен през 2025 г. Тръмп по-скоро помогна за това европеизиране по уникален начин. Гренландия направи европейската интеграция да изглежда като европейски избор и дори за крайнодесните това е желаната посока. Техните избиратели не искат някой отвън да заплашва суверенитета отвън. Тази консервативна проевропейска линия може да се окаже водеща в следващите месеци и години".
Според Весела Чернева политическите цикли са много кратки и "трудно можем да предвидим какво ще стане само след месеци, камо ли след година":
"Има оттласкване в страни като Нидерландия, където крайнодесните бяха доста силни и въпреки това либерална партия победи на изборите. Възходът на крайната десница не е неизбежен, но при всички случаи в този свят, в който основната характеристика е непредвидимост, ние в Европа трябва да правим по-широко консенсус по темата за сигурността и просперитета на европейците. Дори и да приемем, че нейният възход е вероятен, това означава просто повече усилия за убеждаване на европейците в необходимостта от общи действия за отбрана, за защита на интернет пространството и защита от мита и силови действия в търговията. И тази работа всъщност ще е дело на политическите партии през идните години".
Чернева, базирайки се на изследване на Европейския съвет в края на 2025 г., посочи, че има тенденция, която изглежда доста постоянна и в България всъщност проевропейските избиратели са със сигурност повече от половината. Докладът показва, че от трите формирани коалиции в ЕС българите биха предпочели, ако се гледа общественото мнение, е тази на сигурността и отбраната.
"Най-голям брой български граждани биха предпочели ЕС, който е силен, дава достатъчен отпор на външен натиск и който може да трасира своя собствен път напред", смята Весела Чернева.
Цялото интервю на Деян Йотов с Весела Чернева чуйте от звуковия файл.
По публикацията работи: Александра Никова
Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
13.09.25, 11:17