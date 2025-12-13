Весела Чернева: Италия, Малта и България неприятно изненадаха Брюксел

Неприятна изненада за Брюксел беше изявлението на Италия, Малта и България, присъединили се към скептицизма на Белгия за замразяването и използването на руските активи, каза в интервю пред БНР Весела Чернева, зам.-директор на ЕСВП.

Изявлението им е, че не е нещо, което биха подкрепили, а по-скоро да се вземе заем, тоест ЕС да вземе негарантиран от тези пари заем, а да увеличи своя собствен дълг за Украйна, вместо руските активи да са гаранция, тези пари са над 200 млрд. евро, коментира тя в "Събота 150".

"В България това е меко казано странно правителство в оставка, което нарича себе си проевропейско. Всъщност препозиционира България в рамките на ЕС по много важен въпрос, свързан къде да отиват парите на европейците. То препозиционира страната в една приятелска към Русия група", обясни Чернева.

Според нея тази позиция на България е подкрепа на идеята за допълнително задлъжняване и то една година преди да започнат сериозните преговори за следващата финансова рамка – как ще изглежда бюджетът на ЕС следващите 7 години.

"Зависи къде ще отидат парите, ако отидат за нови дългове, това въобще поставя европейското планиране на бюджета на друга основа", посочи тя.

Чернева коментира Стратегия за национална сигурност на Тръмп, серията преговори за постигане на мир в Украйна, както и отношенията САЩ – Европа.

