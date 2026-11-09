Има ли обратен път към Европейския съюз за Великобритания?

“Напълно ясен съм и ще го кажа направо: Брекзит нанесe повече вреди, отколкото ползи и близо 60 % от британците са съгласни с тази констатация“ – думи на британския премиер Анди Бърнам, който, десет години след референдума за напускането на ЕС, е петият министър-председател на Обединеното кралство. Бърнам не ангажира пряко правителството си да търси отново членство в Съюза, но посланията му бележат забележителна промяна на тона, връщайки въпроса за завръщане в политическия дебат. Предстоящата на 20 ноември нова среща на върха на ЕС с Великобритания привлича особено вниманието след обещанието на Бърнам да възстанови отношенията със Съюза, включително чрез по-голямо сътрудничество в областта на търговията, образованието, енергетиката и отбраната.

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Редици политици на Острова приветстваха решението на Анди Бърнам да започне "смел разговор с Европейската комисия, държавите членки и британския народ“. А Европейската комисия дава ясен знак за ключовия диалог в настоящата геополитическа среда. Европейският комисар по търговията и икономическата сигурност Марош Шефчович:

Нашето партньорство с Обединеното кралство продължава да е от ключово значение в настоящата геополитическа и икономическа обстановка. Затова в общ интерес е да постигнем допълнителен напредък в отношенията си с близък партньор и съюзник, като разбира се гарантираме, че интересите на ЕС винаги остават в центъра на всичките ни действия.

Настоящият геополитически курс на премиера Анди Бърнам, придоби популярност с израза „нова надежда“ за икономическо възстановяване и преодоляване на последиците от Брекзит. Желанието за сближаване се засилва и от сериозните центробежни сили вътре в самата страна, тъй като лидерите на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия засилват натиска си за по-близки връзки с ЕС. Но самият Бърнам уточнява пред съпартийците си, че не предлага "Великобритания да обмисли повторно присъединяване към ЕС и че уважава решението, взето на референдума“.

Затова ще използвам възможността покрай срещата на върха, за да представя пред вас – и пред страната – какви според мен са различните варианти за дългосрочните отношения на Великобритания с нашите европейски партньори.

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На фокус е прагматично сближаване – като първи стъпки се предвижда приемането на някои от правилата на Единния пазар и премахването на митническите бариери, които според Службата за бюджетна отговорност сериозно вредят на британската икономика.

Обединеното кралство е партньор, който трябва да се уважава, а не референдум, който трябва да се коригира – сътрудничеството не означава реинтеграция и опитите на британското правителство не заличават суверенния избор на британците. Това са водещите послания на Острова.

В Европейския парламент са категорични, че отношенията на ЕС с Обединеното кралство надхвърлят икономическите връзки – те се основават на споделени ценности и обща география. От Европейската народна партия изразиха надежди предстоящата среща на върха да е самото начало на положителното рестартиране на отношенията между ЕС и Великобритания. В този дух са позициите на мнозинството евродепутати. Сандро Гоци от "Обнови Европа“:

Брекзит беше бедствие – 10 години по-късно присъдата е ясна. Премиерът Анди Бърнaм е прав, да се върне отново към дебата. Ноемврийската среща на върха трябва да донесе реални резултати: по-малко бариери, повече търговия, по-голяма подкрепа за Украйна и повече възможности за нашите млади хора. Но трябва да отидем много по-далеч. Всяка опция трябва да бъде на масата – от специално партньорство до пълно членство в ЕС.

Евродепутатът Чарли Веймъш – от групата на Европейските консерватори и реформисти:

Руската инвазия продължава безмилостно, китайски стоки заливат единния пазар, а Брюксел иска милиарди за британския достъп до своята отбранителна програма, докато търговските ни отношения са засегнати от пречки и бюрокрация. Здравият разум ни казва, че трябва да търсим възможно най-тесни взаимоотношения с Великобритания. И това, от което имаме нужда е гъвкавост.

Според предварителните информации Лондон и Брюксел са близки до постигането на три споразумения, засягащи търговията със селскостопанските продукти, мобилността на младежите и сътрудничеството в областта на вредните емисии. ЕС и Великобритания продължават да работят заедно в подкрепа на Украйна. След подписването на споразумението за вноски на 13 юли 2026 г., Великобритания вече може да участва в заема за подкрепа на Украйна на ЕС на стойност 90 милиарда евро.

СНИМКА: Мария Симеонова/БНР

В интервю за рубриката "Евранет +" директорът на българския офис на Европейския съвет по външна политика Мария Симеонова подчертава, че Срещата на върха ЕС-Великобритания е изключително важна, защото идва в момент, в който за засилване на сътрудничеството има обществена подкрепа, ясни са практическите ползи, но и се поставят основите за дългосрочна визия в бъдещите взаимоотношения:

Очакванията са именно на срещата на върха на 20 ноември да се вземат решения, които касаят взаимните интереси между Лондон и Брюксел в краткосрочен план. Аз бих ги разграничила в сферата на икономиката, в сферата на сигурността и отбраната и в сферата на миграцията, т.е. ще се търсят малки практически стъпки, за да може хората, и особено в Великобритания, където също се усещат високите цени, както навсякъде в Европа, но и в света като цяло в момента, за да усетят хората ползите от едно по-тясно икономическо и търговско сътрудничество. Тук говорим също и за ETS, системата за въглеродните емисии, която е изключително важен стълб в климатичната политика на Европейския съюз. И Лондон, и Брюксел имат интерес за включването на Великобритания в тази политика, което няма да навреди, няма да увеличи разходите за индустриите. Pо отношение на миграцията също, тук въпросът включва две подтеми: сътрудничество по линия на борба с незаконната миграция и улесняване на младежката мобилност, където има вече някакъв напредък и вероятно след срещата на върха ще бъде оповестен.

Очаква се образователната програма „Еразъм +“ да бъде активна програма за Великобритания от следващата година.

Именно, мисля, че това действие е един символичен акт и показва, че Лондон и Брюксел мислят за младите хора и как те да бъдат част и от този по-голям разговор за отношенията между Лондон и Брюксел.

Къде може да е границата между търсенето на конкретни прагматични ползи за британското общество и евентуална разделителна битка, ако мога така да се изразя, за пълноправно членство?



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