М. Симеонова: Загубата на Орбан е сигнал за ЕС да стои твърдо пред автократите

Победата над такъв лидер като Орбан е добър сигнал за това ЕС да бъде по-силен пред лицето на авторитарните режими, чиито действия засягат всички нас.

Това каза пред БНР Мария Симеонова, директор на Българския офис на Европейския съвет за външна политика, в коментар на изборната победа на опозицията в Унгария, като добави:

"Важно е да говорим повече за това как нашите сравнително по-малки държави в ЕС биха били много по-силни, когато са част от решенията на съюзите, в които членуват".

По думите ѝ силното представяне на ТИСА и Петер Мадяр е било очаквано, но такава убедителна победа малко анализатори са очаквали:

"Мобилизацията, която видяхме, е приятна изненада за много наблюдаващи".

Мария Симеонова цитира социологическо проучване, проведено от Европейския съвет за външна политика в края на март и началото на април в Унгария, според което унгарците подкрепят нова посока на външната политика на страната и мнозинството от тях не одобряват голяма част от политиките, които задаваше досегашният премиер Виктор Орбан:

"Икономическите проблеми са големият фактор, който допринесе за края на 16-годишното управление на Орбан. Състоянието на икономиката на Унгария е резултат от неговата идеология, която много често приемаше ЕС като враг и отваряше страната към трети страни като Русия и Китай, но всъщност това се случваше, за да може правителството да компенсира загубите, които Будапеща натрупваше в резултат на влошените отношения с Брюксел. Към момента близо 17 млрд. евро от ЕС са спрени, което за унгарската икономика са много пари. ... Унгария се превърна във врата за Китай в ЕС. Китайските инвестиции наводниха унгарската икономика без мониторинг и без да се отчита как ЕС ще стои в това съревнование между САЩ и Китай".

Тя подчерта, че по данни от проучването мнозинството унгарци възприемат ЕС като "институцията", на която имат най-голямо доверие, а Орбан влоши значително отношенията между Будапеща и Брюксел, както и че най-голямото притеснение за унгарците е корупцията в държавата.

Според нея процесът на демонтиране на модела, който Орбан е изградил в продължение на повече от десетилетие, няма да бъде лек.

Прогнозата на Симеонова е, че няма бързо да видим от Петер Мадяр смели политики по отношение на Украйна, но ще бъде вдигнато ветото по отношение на заема от 90 млрд. евро за Киев:

Негативното отношение към Украйна и Володимир Зеленски по време на управлението на Орбан е моделирано от медиите, които бяха поставени под негов контрол, обясни тя:

"Трудно се говори с факти сега на население, което 16 години е било облъчвано с определена пропаганда и с определени наративи, които създаваха антиукраински настроения".

Интервюто на Людмила Железова с Мария Симеонова в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.