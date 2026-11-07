Весела Чернева: В ПБ още липсват идеологията и амбицията на Орбан

В България и в управляващата партия липсват все още идеологическата рамка и амбицията, за да се тръгне в посоката на Орбан. Но за първи път от 90-та година в България ще има такава концентрация на политически ресурс в една политическа сила.

Това заяви пред БНР Весела Чернева - зам.-директор на Европейския съвет за външна политика.

"Когато преди 6 месеца колеги в други европейски столици ме питаха какво означава победата на Радев и дали това ще означава, че той ще бъде новият Орбан - аз бях много скептична и си казвах, че той няма нито ресурса, нито идеологията, нито амбицията да бъде това. В момента изглежда, че Радев все повече консолидира ресурса. Не само голямо мнозинство в НС, президентската институция, а вероятно скоро и ВСС ще бъдат доминирани от ПБ. Едно от условията би било изпълнено - той би могъл да разполага с инструментите, които Орбан използваше не само за да доминира унгарския политически живот, но и да блокира определени европейски решения и да изнася нелибералната демокрация навън", обясни тезата си тя.

"За радост на Румен Радев и на Илияна Йотова - Европа ще има преговарящ, който ще може да участва в такива разговори с Путин", отбеляза Весела Чернева в интервю за предаването "Събота 150". И добави:

"Въпросът не е дали Европа иска - разбира се, че всички искат края на тази война да настъпи бързо и да настъпи при справедливи и трайни условия, така че след 2 години да не видим една прегрупирана и отново атакуваща руска армия. За тази цел е нужно да вижда и Путин първо необходимост да участва в такива преговори. Затова и натискът върху него трябва да се усили. Второ - да има такива условия, които да му дадат и на него някакви гаранции за собственото му сравнително достойно излизане от тези преговори. Едни преговори, за да бъдат успешни, трябва и двете страни да виждат все пак някакъв интерес в тях".

Според нея в момента Доналд Тръмп е много по-фокусиран върху бизнес частта на тези преговори:

"Той се опитва чрез своите пратеници да "купи" желанието на Путин да седне на масата. За Европа това далеч не е достатъчно. Ние трябва да можем да сме сигурни, че едно мирно споразумение би било гарантирано от достатъчно сериозни условия, така че Европа да не е в състояние на война след броени години".

По думите ѝ сделката не трябва да бъде отново начинът на Русия да отслаби Европа, което видяхме през 2021-2022 г., когато подаването на газ намаля, а после рязко спря. Имаше огромна опасност за европейската енергийна сигурност, напомни Чернева и бе категорична, че тази опасност никое европейско правителство няма да иска отново да допусне.

"Когато говорим за гаранции за сигурност, те разбира се трябва да включват и енергийната сигурност".

Весела Чернева отбеляза, че след междинните избори Владимир Путин може да се отнася с много по-малко уважение към Тръмп. Тя изрази съмнение дали срещата в Абу Даби между Си Дзинпин, Путин и Тръмп ще се състои и каква ще е темата ѝ.

За междинните избори в САЩ Чернева подчерта, че това е била впечатляваща загуба. Такъв голям електорален шамар не е получавала Републиканската партия от десетилетия, изтъкна тя.

"За всички партии в Европа, които се асоциират с Тръмп и с МАГА, това не само е лоша новина, но и сега те ще се опитат да се разграничат от него".

Според нея в САЩ от външнополитическа гледна точка следващите две години ще бъдат още по-непредвидими.

"Ще има промяна на баланса около масата в Европейския съвет. Сред 27-те ще има все повече правителства, които ще искат по-малко европейска интеграция. Но те все по-малко ще искат да зависят от администрацията на Тръмп", смята тя.

Цялото интервю на Весела Владкова с Весела Чернева в предаването "Събота 150" чуйте в звуковия файл.