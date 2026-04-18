Весела Чернева: По-добре ЕС да не прави отстъпки на Унгария

По-добре ЕС да не прави отстъпки на Унгария.

Това заяви пред БНР Весела Чернева - зам.-директор на Европейския съвет за външна политика.

"Разбира се е много важно да има разбирането и въобще посланията към унгарското общество, че Европейският съюз приветства това, което те направиха на изборите миналата неделя. И аз мисля, че в Брюксел също има една известна еуфория, тъй като проблемите, които Орбан създаваше, бяха на страшно много нива. Това, че унгарците успяха да освободят Европейския съюз от него, беше посрещнато с огромно облекчение", коментира тя. Но допълни:

"Същевременно обаче, както видяхме в Полша, разграждането на системата на захванатата държава или заграбената държава, която бяха изградили в Полша и която дори в по-голяма степен изгради Орбан в Унгария, разграждането ѝ далеч не е толкова просто и има мини навсякъде по пътя".

Според нея голямото предимство на Петер Модяр е, че той има конституционно мнозинство и промяната на законите би била много по-лесна. Винаги обаче съществува и съблазнението да не променяш кой знае колко системата на Орбан, а просто да се наместиш в нея, подчерта Чернева в интервю за предаването "Събота 150".

В този смисъл, според нея, е много важно ЕС да не облекчава условията, а напротив - да настоява на тях, за да може и самият Модяр, и неговото правителство да имат достатъчно основания, но и ясни критерии за това какво трябва да се направи и каква трябва да е крайната цел.

Европейският съвет за външна политика направи проучване на общественото мнение в Унгария в седмицата преди изборите, напомни Весела Чернева. Още тогава тя е била наясно, че Орбан няма как да победи:

"Унгарците, независимо от техните партийни пристрастия, бяха единни по отношение на ЕС - 77% казваха, че имат доверие на ЕС в сравнение с всички останали не само глобални сили, но и в сравнение със своите собствени политици, и над 90% искат промяна на курса на Унгария в Европа. Ясно е, че европейската тема е много важна за унгарското общество".

Същевременно обаче проучването е показало, че по темата за еврочленството на Украйна дори гласоподавателите на ТИСА са разделени на две:

"Със сигурност Модяр ще освободи тези 90 милиарда и това не е някакъв спорен въпрос в Унгария. Това не е въпрос, който по същество е труден. Проблемът е по-скоро, когато се стигне до бързото присъединяване на Украйна, а знаем, че това беше една от точките във възможното мирно споразумение, което САЩ предлагаха, т.е. членството в Европейския съюз на Украйна да замени така наречените гаранции за сигурност. Това е проблем не само за Унгария, а според мен за доста страни - когато се говори за бързо присъединяване, за много от страните това може да означава по-меки критерии. Поне от заявките на Модяр след победата му стана ясно, че той със сигурност няма да блокира пистата за членство, но ще иска съвестно изпълняване на всички критерии, т.е. едно малко по-отложено членство на Украйна".

По думите ѝ разговорът за взимане на решения с квалифицирано мнозинство в ЕС сега ще набере скорост:

"Ще има въпроси, по които това няма да е възможно. Например въпросът за разширяването е един от тях. Там страните-членки ще искат да имат своята дума. Вероятно и въпросите, свързани с отбрана и сигурност - там трябва да има някакво калибриране, така че да нямат по-малките страни чувството, че коалиция на големите може да им налага решения против тяхната воля. Но по неща, свързани с търговията, със скрининга на чужди инвестиции, с въпроси, които имат връзка и с върховенството на правото, мисля, че решенията с квалифицирано мнозинство ще засягат все повече области. Вече всички разбират, че особено по тези изброени теми ЕС има нужда от инструменти, за да може да реагира бързо и навреме, а не след година-две или когато се стигне до следващите избори".

Весела Чернева отбеляза също, че Тръмп вече има много малко поддръжници в Европа. Всяко появяване на Тръмп по европейски теми всъщност създава проблеми на тези, които се опитваха да го имитират в Европа, подчерта тя и добави:

"Какво означава това за присъствието на европейските теми в американската политика? Със сигурност Орбан беше една много важна част от това присъствие. Тази връзка вече няма да съществува, но аз мисля, че МАГА ще продължи да търси съюзници в Европа сред идеологически подобни на нея формации. Според мен и гледайки общественото мнение, това прави все по-трудно за тези политически сили да печелят привърженици".

Цялото интервю на Весела Владкова с Весела Чернева в предаването "Събота 150" чуйте в звуковия файл.