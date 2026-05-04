Мария Симеонова: ЕС дава знак, че гледа към Армения

ЕС дава знак, че гледа към Армения и я възприема като държава, която може да гарантира стабилност в регион, който става все по-важен за Европа – този на Южен Кавказ.

Това каза пред БНР Мария Симеонова, директор на българския офис на Европейския съвет по външна политика.

В Ереван се провежда среща на европейската политическа обност.

"Това е неформална междуправителствена инициатива, която се създаде непосредствено след избухването на войната на Русия срещу Украйна.

Срещата събира 27-те държави членки на ЕС и други, които не са членки на Съюза и НАТО. В Ереван в момента има около 48 държавни и правителствени ръководители - сигнал, че наистина се полагат усилия да се покаже единство и да се търси диалог за разрешаване на конфликти, които водят до нестабилност на континента".

След срещата на европейската политическа общност ще се проведе и такава на ЕС с Армения, обясни Сименова в предаването "Нещо повече" и отбеляза, че е важно България да бъде активна на подобни форуми.

"Останалите държави от ЕС очакват по-активни политики на България към региона. Вертикалният газов коридор е една инициатива, чрез която се цели деверсификация на енергийните източници.

Самата среща в Ереван изпраща сигнал, че Армения, която е традиционен съюзник на Русия, започва по-активно да работи по завоя във външната си политика".

Присъствието на Турция на тази среща показва, че в региона се върви към потушаване на съществуващи конфликти и към намиране на общи решения, които да предотвратят бъдещи такива, коментира още директорът на българския офис на Европейския съвет по външна политика.

"Като се свържат тези държави в икономически и търговски отношения. Това е важно и за Европа, тъй като е граничен регион".

