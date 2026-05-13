Конференция във Френския институт "Кой ще защити Европа"

Могат ли европейците да устоят, да изпълнят ангажиментите си, да защитят границите си и да съхранят своя демократичен проект, пред факта, че Европа е изправена пред поредица от заплахи, които поставят на изпитание способността ѝ да действа, да се защитава и да отстоява своите принципи. Това е фокусът на конференцията, която се организира от Посолството на Франция, Френския институт в България и Европейския съвет за външна политика.

Темата на дискусията е "Кой ще защити Европа: Отговори от Париж и София. Диалог между Мюриел Доменак, бивш посланик на Франция в НАТО и Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика“. Тя ще се състои на 15 май във Френския институт в София от 18.30 часа.

Срещата ще предложи стратегически поглед към ключовите предизвикателства пред европейската сигурност през френска и българска перспектива.

Отдавна политиката за сигурност е напуснала специализирания дебат, това е разговор, който се води в обществото, затова събитието е насочено към широката публика, каза пред Радио София Весела Чернева.

"За мен големият въпрос е как можем да се ориентираме в честите промени, какви изводи трябва да си извадим, как можем да реагираме и дали това е нов ред на сигурност, който в момента се заражда. Аз все повече се убеждавам, че по-вярното е, че сме влезли в една ера на голяма нестабилност, която вероятно ще бъде основната черта на следващите години“, обясни Весела Чернева.

След пет години начело на френското представителство към НАТО, Мюриел Дюменак ще говори за пренареждането на съюзите, развитието на отбранителните доктрини и новите измерения на дебата за европейската стратегическа автономия.

Весела Чернева ще представи гледната точка от София към Източния фланг и Черноморския регион – една от най-уязвимите зони в Европа, където ежедневно се изпитват надеждността на европейската солидарност и устойчивостта на демокрациите.

Участниците ще обсъдят и какво означава днес европейците да се защитават – заедно и самостоятелно.

Събитието е безплатно, но със задължителна регистрация тук. То е част от поредицата конференции-дискусии на Френския институт "Европа: ориентири и ценности в безредието на света".

