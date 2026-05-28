М. Симеонова: С пари за отбрана можем да си сътрудничим със съседни държави

Радев разбира европейската политика като такава, която се кове в столиците - много повече, отколкото в Брюксел, т.е. в институциите на ЕС.

Това каза пред БНР Мария Симеонова, директор на софийския офис на Европейския съвет за външна политика, във връзка с избора на Берлин за първа визита на премиера, като добави, че и посещението му в Париж трябва да бъде поставено в този контекст.

"Това, което наблюдавам като реакция и у Еманюел Макрон, и у Марк Рюте, с когото премиерът Радев се срещна днес, е опит за обединяване на държавите от ЕС около една цел и тя е подкрепата за Украйна. За да седне Европа на масата за преговори и да отстоява своите интереси, тя трябва да бъде единна", коментира тя.

Според нея в следващите години ще станем свидетели на изпълняване на заложените цели, които Румен Радев потвърди пред генералния секретар на НАТО за отделяне на 5% от БВП на страната за отбрана:

"Не трябва да приемаме тези 5% еднозначно, защото в тях има 1% за инфраструктура, от което България може много да се възползва. Работейки заедно със съседните ни държави, можем да изграждаме инфраструктура с двойно предназначение - мостове, пътища и т.н. Тук можем да излезем извън ЕС и да говорим сътрудничество със страни, които са членки на НАТО, но не на ЕС - като Албания и Северна Македония. Примерно - Коридор №8".



