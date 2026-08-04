М. Симеонова: Миграционният натиск върху ЕС е оръжие, използвано от трети страни

Възможностите за миграционен натиск върху Европа са оръжие, което се използва от трети страни, които искат да навредят на ЕС или да издействат някакви ползи за себе си.

Това каза пред БНР Мария Симеонова, директор на софийския офис на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП), във връзка с мигрантската криза в испанския ексклав Сеута в края на миналата седмица.

"Затова в логиката на миграционната политика има по-всеобхватен подход, който да включва държавите на произход и страните на транзит. Това е много сложна политика, върху която се работи и се прилагат много инструменти на ЕС, и в която отделната сила или отговорност на държавите - членки може да се използва", смята тя.

Миграцията вече не е отделна от сигурността политика и ще се промени начинът, по който европейците гледат на хибридните войни, изтъкна Симеонова и припомни миграционните атаки, които Русия използваше и създаваше миграционен проблем на границата на Полша с Беларус.

Новото в случая със Сеута е, че говорим за до 70 хиляди души нелегални мигранти, подчерта тя и уточни, че това е бройка, равняваща се на жителите на селото:

"Какъвто и капацитет да е развит в центровете за прием, не може адекватно да се реагира на наплив от хора в такъв мащаб".

Надявам се да се покаже по-голяма солидарност на срещата на министрите на външните работи на страните от ЕС, каза Симеонова:

"Ние (България) сме външна граница на ЕС и ако подобен сценарий се случи, ние самите ще искаме солидарност от останалите държави от ЕС. Това, което се случи преди дни - да се атакува държава - членка, вместо страните от ЕС да застанат зад нея, което увеличава тежестта на Европа срещу външна сила, т.е. ние нападнахме Испания, която е държава от нашето семейство".

Според нея реакцията на италианската премиерка Джорджа Мелони е била прибързана и повлияна от вътрешни политически борби, които тя води с конкурентната нова крайнодясна партия на Роберто Ваначи, бивш генерал, който се опитва да привлече разочаровани от по-меките ѝ политики избиратели.

"Скоростта, с която Испания се справи с това предизвикателство, беше впечатляваща. В рамките на няколко дни по-голямата част от тези хора се върнаха в Мароко. Без насилие и без нарушаване на човешки права. Беше обяснено, че Сеута е със специален статут и не може стъпването там да се третира като стъпване в страна в ЕС. И със сътрудничество с Мароко, разбира се. Обяснено беше и че става въпрос за дезинформация. Испания показа решителност", коментира тя и посочи, че Мадрид предлага един по-либерален прочит на миграционната политика в рамките на ЕС, който има доста различия с този на Италия.

Мария Симеонова припомни, че през юни тази година влезе в действие приетият преди две години от ЕС Пакт за миграция и убежище:

"Основното, което е включено в него, е по-бързи процедури за скрининг, т.е. граничните процедури да се осъществяват по-бързо и да се установява самоличността на незаконно пристигналите, проверки за рискова за сигурността, здравни оценки и т.н.".

По думите ѝ ЕС трябва да използва икономическата и търговска силата, която има като търговски партньор на трети страни:

"Това е инструмент, който ЕС може да използва, но той работи, когато има солидарност вътре в него. Защото външните държави искат да се възползват от някакви слабости, предполагайки, че ЕС няма да действа единно".

Интервюто на Людмила Железова с Мария Симеонова в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл.