ЕС не може да се намеси в подобни протести, грешката е в модела на интеграция

Западноевропейските държави са със силно вкоренени демократични принципи. В историята на Европа има икономически и социални спадове, но демократичните системи устояват. Вярвам, че европейците ще намерят баланса и ще го видим през следващите години когато ще се състоят всички тези важни избори в тези западноевропейски държави. Тази прогноза направи Мария Симеонова, директор на Софийският офис на Европейския съвет по външна политика.

"В Европа има поляризация и не е нещо, което очаквахме да ескалира. Причините трябва да се търсят по-дълбоко, за да не изпадаме в интерпретации на популистки наративи. Протестите избухват в държави, които са в особена политическа обстановка – Франция, Италия, Испания, дори в Германия видяхме какво стана на местните избори там . Със сигурност политическите партии в тези държави се възползват от социални тежнения, за да трупат симпатизанти за изборите", смята Симеонова.

В "Нещо повече" тя коментира ще премине ли Европа през социалната и политическа криза.

И коментира има ли механизъм да се справи Европа:

"Зададе се политически по-широк контекст, но конкретните причини за протестите са предимно икономически. В момент, в който очакванията на гражданите не са оправдани от политиците, улиците на големите френски градове се пълнят с протестиращи. Реакцията е изключително в ръцете на националните държави. ЕС може да зададе само рамката. Сега се водят динамични разговори за бюджета на ЕС за следващите 7 години – какви политики ще бъдат финансирани и дали за икономическите предизвикателства ще има инструменти да се справим с тях."

Според нея грешката е в модела на интеграция в тези държави, "защото тези хора са родени там, но не са намерили начин да се интегрират":

"ЕС не може да се намеси в подобни протести, защото ще предизвика критики, а и ЕС няма инструменти. Това, което ЕС може да направи, е да развие политики, които адресират притеснението на средната класа в Европа, защото тези протести за от икономическите затруднения на средната класа. В САЩ поляризацията в обществото е съкрушителна, предстоят избори на 3 ноември и поляризацията е плашеща."

Симеонова коментира и критиките към българското правителство за ударите на кораби в Черно море, както и какво да се очаква от ЕС.

Цялото интервю с Мария Симеонова чуйте от звуковия файл.